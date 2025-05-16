Dolar
38.84
Euro
43.47
Altın
3,183.14
ETH/USDT
2,600.60
BTC/USDT
103,591.00
BIST 100
9,542.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu
logo
Dünya

Everest'te dağcılar 18-19 Mayıs'taki zirve tırmanışına hazırlanıyor

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'ndaki dağcılar, hava koşullarının elverişli olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemesi yapmaya hazırlanıyor.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Everest'te dağcılar 18-19 Mayıs'taki zirve tırmanışına hazırlanıyor

Ankara

Kötü hava koşulları nedeniyle Everest'e tırmanan iki dağcının hayatını kaybetmesinin ardından ekipler, hava koşullarının geçici olarak uygun hale geldiği kısa zaman dilimini (hava penceresi) yakalamak için zamanla yarışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Everest Dağı'na tırmanan ekipler için hava koşullarının uygun olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinin "hava penceresi" olarak değerlendirildiği ve neredeyse tüm takımların zirve denemelerini bu tarihlere göre planladığı belirtildi.

Ancak yetkililer, aynı anda çok sayıda ekibin zirve denemesi yapmasının dağın son bölümlerinde kalabalığa neden olacağını ve risk doğurabileceğini ifade etti.

Güvenlik riskleri nedeniyle bazı takımlar, rüzgarlı koşullara rağmen iyi hava dalgası başlamadan önce zirveye ulaşmayı tercih etti.

"The Climbing the Seven Summits" isimli tırmanış ekibi hem Everest hem de Lhotse Dağı'nda zirveye ulaşmayı başardı.

Everest zirvesine ulaşan ekibin bazı üyeleri ise yarın Lhotse'ye tırmanacak ve ardından Ana Kamp'a geri dönecek.

Ana Kamp boşalıyor

İngiliz dağcı Jon Gupta, ExplorersWeb sitesine yaptığı açıklamada, Ana Kamp'ın hızla boşaldığını belirtti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "wingsuit" adı verilen kanatlı uçuş kıyafetiyle Lhotse Dağı'nın yamacından atlayış yapmayı planlayan Tim Howell'a rehberlik edeceğini bildiren Gupta, ekibin bu gece Ana Kamp'tan ayrılacağını söyledi.

Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington gibi dağcıların yer aldığı "Xenon" isimli grup ise yarın Ana Kamp'a varacak.

Grup, ksenon gazının kandaki alyuvar değerlerini yükseltmesi sayesinde dağda çok zaman geçirmeye gerek kalmadan tüm tırmanışı bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

Ana kampta birkaç ekip kalacak

Ana Kamp hızla boşalırken sadece birkaç ekip burada kalmayı sürdürüyor.

"Madison Mountaineering" isimli ekip, zirve denemesini 22 Mayıs civarında yapmayı planlıyor.

Kamp 3'teki son tırmanışını dün tamamlayarak Ana Kamp'a dönen "Adventure Consultants" adlı ekip ise birkaç gün dinlendikten sonra nihai zirve denemesini yapacak.

Everest'te bu sezon yaşanan can kayıpları

Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra yaşamını yitirerek bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.

Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.

Hemen ardından, Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında hayatını kaybetmişti.

Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Ghosn'un cesedinin Ana Kamp'a getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı
MSB'den güvenlik korucularına ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Benzer haberler

Everest'te dağcılar 18-19 Mayıs'taki zirve tırmanışına hazırlanıyor

Everest'te dağcılar 18-19 Mayıs'taki zirve tırmanışına hazırlanıyor

Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet