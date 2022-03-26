Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,124.70
BTC/USDT
44,420.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta "Şehadetlerinin 13. Yılında Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve Yol Arkadaşlarını Anma" programında konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da " Gençlerle Sohbet Buluşması" programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bursa'da, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri buluşmasında konuşuyor.
logo
Dünya

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gökhan Kavak   | 26.03.2022
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

İstanbul

Devlet Bakanı Selamawit Kassa, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki insani kriz ile ilgili bilgi verdi.

Hükümet güçleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiğini belirten Kassa, sadece Amhara eyaletinde 11 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kassa, çatışmalar nedeniyle Amhara'da 1,4 milyon, Afar'da ise 1,3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Etiyopya'daki kuraklığın etkilerine de değinen Kassa, kuraklığın özellikle Oromiya ve Somali bölgelerini etkisi altına aldığını kaydetti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için dün tek taraflı ateşkes ilan etti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı