Euro
8.90
Dolar
7.37
BIST 100
1,549.14
Altın
1,724.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da bir kişinin öldüğü kazaya karışan kamyonun kasasında 114 yabancı uyruklu yakalandı
logo
Dünya

Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

Etiyopya'daki 45 devlet üniversitesinden akademisyenler bir araya gelerek, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla "Nil Forumu"nu oluşturdu.

Gökhan Kavak   | 03.03.2021
Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

İstanbul

Etiyopya Basın Ajansının (EPA) haberine göre, Bilim ve Yüksek Öğrenim Devlet Bakanı Prof. Afework Kasu, rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenlerin oluşturduğu "Nil Forumu" ile uzun vadede Nil Nehri'nin korunmasına ve Etiyopya'nın çıkarları için daha faydalı kullanılmasına yönelik yolların araştırılacağını belirtti.

Foruma 45 üniversitenin destek verdiğine dikkati çeken Afework, forumda Nil Nehri ile ilgili çeşitli araştırmalar da yapılacağını kaydetti.

Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Mavi Nil Nehri'nden

Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleşmesinden oluşan Nil Nehri'nin su kaynağının yüzde 85'i Etiyopya'daki Mavi Nil Nehri'nden geliyor.

Etiyopya'da inşası süren Hedasi Barajı'nın Nil Nehri havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz ise sürüyor.

Etiyopya'nın Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil'in yatağını değiştirerek inşa ettiği Hedasi Barajı'nın (Büyük Rönesans Barajı) nehir havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik kriz tüm girişimlere rağmen çözülememişti.

Mısır'ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011'de barajın inşasına başlayan ve halihazırda yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
AB Komisyonunun uyarısına rağmen bazı Birlik ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı

Benzer haberler

Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

Etiyopya'da akademisyenler, Nil Nehri'nden daha iyi faydalanabilmek amacıyla forum oluşturdu

Sudanlı çiftçiler, Etiyopyalı milislerin tacizlerinin ve sınır ihlallerinin son bulmasını istiyor

ABD raporu: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş etnik temizliğe doğru gidiyor

Etiyopya-Sudan gerginliğine rağmen sınırdaki kentlerde hayat normal seyrinde devam ediyor

Etiyopya-Sudan gerginliğine rağmen sınırdaki kentlerde hayat normal seyrinde devam ediyor
Mısır, Sudan’ın, Hedasi Barajı için dörtlü arabuluculuk kurulması önerisini desteklediğini duyurdu

Mısır, Sudan’ın, Hedasi Barajı için dörtlü arabuluculuk kurulması önerisini desteklediğini duyurdu
Etiyopya: Sudan ordusu iki halkı savaşa sürüklüyor

Etiyopya: Sudan ordusu iki halkı savaşa sürüklüyor