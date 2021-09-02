Dolar
8.27
Euro
9.82
Altın
1,815.14
ETH/USDT
3,748.00
BTC/USDT
49,873.00
BIST 100
1,482.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
logo
Dünya

Etiyopya Hava Yolları, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya hazırlanıyor.

Tufan Aktaş   | 02.09.2021
Etiyopya Hava Yolları, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Istanbul

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek sene başında Boeing 737 Max tipi uçakların yeniden havalanacağını belirtti.

Gebremariam, düzenlemeler sonrası uçağın güvenli olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Etiyopya Hava Yolları ve Boeing, ağustos sonunda, endüstriyel kalkınma ve eğitim gibi alanlarda mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Addis Ababa'dan 10 Mart 2019’da Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen uçakta 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor
İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz 'küresel aşı eşitsizliği'ne dikkati çekti
Kovid-19'a karşı 'çocukların okul kıyafetlerinin her gün yıkanması' uyarısı
'Antikorum yüksek bana bir şey olmaz' demeyin

Benzer haberler

Etiyopya Hava Yolları, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Etiyopya Hava Yolları, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacak

Etiyopya'da güvenlik güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda 7 bin okul yıkıldı

Abiy Ahmed koca bir savaşın ortasında yalnız ama çaresiz değil