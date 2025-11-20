Esvatini, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü için 5,1 milyon dolar aldı
Afrika'nın güneyindeki Esvatini'nin, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü için Washington yönetimden 5,1 milyon dolar aldığı bildirildi.
Cape Town
Esvatini Maliye Bakanı Neal Rijkenberg, parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin ABD ile "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü karşılığında 5,1 milyon dolar aldığını belirtti.
Rijkenberg, sürecin şeffaflığına ilişkin tartışmaların hükümet içinde değerlendirildiğini söyledi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, toplamda 160 göçmenin kabulünü içeren anlaşma kapsamında şimdiye kadar ABD'den sınır dışı edilen en az 15 kişi ülkeye kabul edildi.
Başkent Mbabane'deki yüksek güvenlikli Matsabha Cezaevi'nde, diğer mahkumlarından izole şekilde tutulan bu kişilerin ülkelerine iade edilmesi planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.
Göçmen hakları savunucuları, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve insan hakları sicili zayıf ülkelerin tercih edildiğini belirterek, programı eleştiriyor.