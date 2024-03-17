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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da düzenlenen mitingde konuşuyor.
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Dünya

Estonya Başbakanı Kallas, Putin'in NATO ile savaşa girmekten "korktuğunu" savundu

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile savaşa girmekten "korktuğunu" savundu.

Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Estonya Başbakanı Kallas, Putin'in NATO ile savaşa girmekten "korktuğunu" savundu

Ankara

BBC'ye konuşan Kallas, Putin'in uzun süredir "nükleer savaş tehdidinde" bulunduğunu ve bunu ciddiye almaları gerektiğini ifade etti.

Putin'in "bu tehditleriyle toplumlara korku aşıladığını" belirten Kallas, "Biz de Putin'in neden korktuğunu düşünmeliyiz. Aslında NATO ile savaşa girmekten korkuyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 13 Mart'ta ABD ile karşı karşıya gelmeyeceklerini ancak gerektiğinde askeri ve teknik açıdan nükleer bir savaşa hazır olduklarını söylemişti.

Başbakan Kallas, Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.

Rusya, Kallas hakkında arama kararı çıkarmıştı

Rusya İçişleri Bakanlığı, 13 Şubat’ta Kallas'ın Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendiğini duyurmuş ancak kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmamıştı.

Estonya Başbakanı Kallas, X'ten yaptığı paylaşımda, kararın şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Bu, doğru şeyi yaptığımın bir başka kanıtıdır. AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü destek bir başarıdır ve Rusya'ya zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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