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Dünya

Eski Musul Valisi Nuceyfi: Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir

Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi, Irak hükümetine, Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı soruşturması çağrısında bulunarak, Türkiye'nin de bu konuda "iş birliğine hazır olduğunu" belirtti.

Mehmet Nuri Uçar, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 23.07.2022
Eski Musul Valisi Nuceyfi: Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir

Bağdat

Nuceyfi, sosyal medya hesabı Facebook'tan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir." ifadelesini kullandı.

Türkiye'nin Duhok'taki saldırının sorumluluğunu resmen reddettiğini, resmi bir soruşturma talebinde bulunduğunu ve bu soruşturmada iş birliğine hazır olduğunu ilan ettiğini kaydeden Nuceyfi, "Türkiye, soruşturmanın sonuçlarından emin olmasa kendisini dünyanın ve muhalefetin önünde zor duruma sokacak bir adım atmazdı." değerlendirmesi yaptı.

Nuceyfi, böyle bir olayda Irak hükümetinin, kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için halka açık ve net bir soruşturma başlatması gerektiğine dikkati çekti.

Esil Nuceyfi, Türkiye'nin Irak'taki vize hizmeti veren merkezleri ve diğer kurumlarını hedef alan sabotaj eylemlerine ilişkin, bu gibi kurumların veya Türk şirketlerinin herhangi bir zarara uğraması durumunda, hukuken verilen zararın tazmininin talep edileceğini belirtti.

"Irak halkı manipüle edildi, kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı"

Yerel medya ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhine düzenlenen kampanyalara işaret eden Nuceyfi, son 2 gündür Irak halkının manipüle edildiğini ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını gözlediklerini bildirdi.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Türkiye saldırıyı kınadı

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık.

Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır."

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