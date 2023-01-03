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Dünya

Eski İsrail Başbakanı Lapid: Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak   | 03.01.2023
Eski İsrail Başbakanı Lapid: Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi

Kudüs

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını eleştirerek, "Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." dedi.

Lapid, Twitter'dan paylaştığı mesajda, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e giren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokatif eylemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Güvenlik konusunda kimseden emir kabul etmez." diye yazan Lapid, "Ancak, Ben-Gvir Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) geçirdiği 13 dakikada bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskının İsrail'deki yeni hükümet için olumsuz bir imaj çizdiğini belirten Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "bakanları karşısında siyasi sorumsuzluk ve zayıflık" içerisinde olduğunu kaydetti.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

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