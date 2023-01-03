Eski İsrail Başbakanı Lapid: Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.
Kudüs
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını eleştirerek, "Ben-Gvir bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." dedi.
Lapid, Twitter'dan paylaştığı mesajda, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e giren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokatif eylemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Güvenlik konusunda kimseden emir kabul etmez." diye yazan Lapid, "Ancak, Ben-Gvir Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) geçirdiği 13 dakikada bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskının İsrail'deki yeni hükümet için olumsuz bir imaj çizdiğini belirten Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "bakanları karşısında siyasi sorumsuzluk ve zayıflık" içerisinde olduğunu kaydetti.
Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını
Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.
Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.
Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.