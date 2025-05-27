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Dünya

Eski Harvard rektöründen "ABD'nin temel ilkelerine yönelik tehditlere karşı ses çıkarma" çağrısı

Eski Harvard Üniversitesi Rektörü Drew Gilpin Faust, ABD'de "temel ilkelere yönelik tehditlere karşı ses yükseltme" çağrısı yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Eski Harvard rektöründen "ABD'nin temel ilkelerine yönelik tehditlere karşı ses çıkarma" çağrısı

Ankara

Faust, bu yıl 157'ncisi düzenlenen Anma Günü'ne (Memorial Day) kapsamında New York Times (NYT) gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Harvard'ın ilk kadın rektörü olarak tarihe geçen Faust, Anma Günü kapsamında 1861-1865 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı'nı ve bu savaş sırasında hayatını kaybeden askerleri hatırlattı.

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Faust, bu savaşlar sonucunda ABD'de çok uluslu demokratik düzenin sağladığını ama ülkede özgürlüğün yavaşça elden gittiğini ifade etti.

Şu anda doğuştan vatandaşlık hakkının bile tartışmaya açıldığını kaydeden Faust, 1964'te yaş, cinsiyet ya da ırka dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla yürürlüğe giren Medeni Haklar Yasası'na dahi karşı çıkıldığını belirtti.

Faust, "Bizden sesimizi yükseltmemiz ve temel ilkelere yönelik tehditler karşısında dik durmamız isteniyor." ifadelerini kullandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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