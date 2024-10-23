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Dünya

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

Mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında soruşturma yürütülen ve 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eren Beksaç, Fatjon Cuka  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Tiran

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkeme, Meta'nın boşanma aşamasında olduğu ve benzer iddialarla suçlanan eşi Monika Kryemadhi için de "ayda bir kez polise imza verme" şeklinde adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılar, Meta'nın, Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak finansal kazanç elde etmek için çeşitli işletmeleri etkilediğini iddia ediyor.

Meta'nın 2017'de Cumhurbaşkanı olmadan önce ABD'de lobicilik için kullandığı yaklaşık 460 bin doların hesabını da veremediği öne sürüldü.

Meta, 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı

Arnavutluk'ta üst düzey görevlerde bulunan ve halihazırda muhalefetteki Özgürlük Partisinin Genel Başkanlığını yürüten İlir Meta, 21 Ekim'de başkent Tiran'da gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk medyasında yer alan haberlerde, Meta'nın, mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Özgürlük Partisi Genel Sekreteri Tedi Blushi, Meta'nın gözaltına alınmasını "gerçek bir terör eylemi" olarak nitelendirirken, Meta'nın avukatı Genci Gjokutaj da bunun "siyasi amaçlı" olduğunu belirtmişti.

1999-2002 yıllarında Başbakanlık görevini yürüten Meta, 2013-2017 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı. 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Meta, birkaç hükümette bakanlık görevi üstlendi.

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