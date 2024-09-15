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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'ın, civardaki silah seslerinden sonra güvende olduğu açıklandı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Islam Doğru  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Eski ABD Başkanı Trump'ın, civardaki silah seslerinden sonra güvende olduğu açıklandı

New York

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Biden, olayla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirildi.

Kamala Harris, X hesabından, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur." mesajını paylaştı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da X hesabından, "Az önce Başkan Trump ile konuştum. Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı." paylaşımında bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

Trump'tan ilk açıklama

Associated Press'in (AP) haberinde, Trump'ın destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğine" dikkati çekerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullandığı belirtildi.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

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