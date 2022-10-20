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Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten "Trump'ın başkanlık adaylığını desteklemeyeceği" iması

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı eski Başkan Donald Trump’ın 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyması halinde "daha çok tercih edeceği başka birisi olabileceğini" bildirdi.

İslam Doğru   | 20.10.2022
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten "Trump'ın başkanlık adaylığını desteklemeyeceği" iması

New York

Pence, Georgetown Üniversitesinde katıldığı bir programda, eski patronu Trump’ı gelecek başkanlık seçimlerine aday olması halinde desteklemeyebileceğini ima etti.

Trump’ın tekrar başkan adayı olması halinde destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Pence, "Yani daha çok tercih edeceğim başka birisi olabilir." yanıtını verdi.

Pence, Cumhuriyetçi Parti’nin liderlik sorununu çözeceğine dair güveninin tam olduğunu belirterek "Önümüzdeki 20 gün boyunca tüm odak noktam, ara seçimler olacak. Ama ondan sonra geleceğimizi, kendimizi ve milletin istikbalini düşüneceğiz ve sizi haberdar edeceğim." ifadesini kullandı.

Trump'ı kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınıyor

Siyasi analistler, Pence'in sözlerini, kendisinin 2024 ABD Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşündüğünün en son muhtemel göstergesi olarak değerlendiriyor.

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence, Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınıyor.

Trump adaylığı konusunda şu ana kadar net açıklama yapmadı

8 Kasım’da yapılacak ara seçim kampanyalarında 2024 Başkanlık seçimlerine aday olabileceğini ima eden Trump ise adaylığı konusunda şu ana kadar net bir açıklama yapmadı.

Trump, temmuzda New York dergisine verdiği demeçte, tekrar başkan adaylığı konusunda, "Kendi kafamda zaten kararımı verdim." demiş ancak ara seçimlerden sonra bunu açıklayabileceğini belirtmişti.

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