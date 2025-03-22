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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar büyük ihlallere uğruyor

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki 350 Filistinli çocuğun benzeri görülmemiş ihlallere maruz kaldığını bildirdi.

Gülşen Topçu  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar büyük ihlallere uğruyor Fotoğraf: Amer Shallodi/AA

İstanbul

Ofisin Telegram hesabından "Masumiyet Çiğneniyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece işgal altındaki Batı Şeria'da en az 770 çocuğun gözaltına alındığı, hapishanelerde ise halihazırda 350 çocuğun olduğu belirtildi.

Ofer ile Megiddo hapishanelerinde ve ordu kamplarında tutulan 12 yaş ve üzeri bu mahkum çocukların büyük ihlallere maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, bu ihlaller ise "kıyafet ve ayakkabılara el koyma, dış dünyadan tamamen izole edilme, darbedilme, ölümle ya da aileye zarar vermekle tehdit, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenme, iftar ve sahuru elektrikler kesik olduğu için karanlıkta yapmak zorunda bırakma" şeklinde sıralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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