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Dünya

Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Halep'in güney kırsalındaki Sifire bölgesine İsrail tarafından hava saldırısı yapıldığını ileri sürdü.

Eşref Musa,Ethem Emre Özcan   | 20.07.2021
Esed rejimi, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Tel Abyad

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 23:37'de Halep'in güneyindeki Sifire ilçesindeki bazı noktalara saldırdığını iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı." ifadesine yer verildi.

Esed rejiminin kontrolündeki Sifire'de askeri amaçlar için kullanılan Araştırmalar Merkezi ve Savunma Sanayi Fabrikası yer alıyor.

Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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