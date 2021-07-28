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Dünya

Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 28.07.2021
Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 asker yaralandı

Bakü

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin, yerel saatle 00.50'den itibaren Basargeçer ilindeki Ermenistan mevzilerinden ateşli silah ve havan toplarıyla yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği bildirilen açıklamada, sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi.

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