Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,171.27
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
10,594.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) kapsamında Ermeni-Amerikan şirketi kurulacağını belirtti.

Ruslan Rehimov  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak"

Ankara

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen bir konferansa katılarak TRIPP'le ilgili planlarını anlattı.

Projenin sadece demir yolu değil, gaz boru hattı ve enerji iletim hatlarının da döşenmesini içerdiğini bildiren Paşinyan, "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak. Şirketin yönetim kurulundaki koltuk dağılımı, yapılan yatırımların büyüklüğüyle bağlantılı olacak. Ermenistan, koltuk dağılımından bağımsız olarak stratejik konularda belirleyici oya sahip olacak." bilgisini paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paşinyan, Ermenistan devlet kurumlarının, TRIPP sahasında kendi yasal yetkilerini yerine getirmekte herhangi bir kısıtlamasının olmayacağını dile getirdi.

Ermenistan'daki arazi kullanım düzenine atıf yapan Paşinyan, projenin "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirileceğini belirterek, "49 veya 99 yıl seçeneklerini inceliyoruz. Bu tamamen teknik ve ekonomik bir meseledir. Yatırım yapılacaksa, yatırımcının makul bir sürede geri dönüş garantisi olması gerekir." dedi.

Paşinyan, TRIPP şirketinin geniş profilli ortak profesyonel yapı olacağını, bazı alanlarda uzman yatırımcıların sürece dahil edilmesi gerekeceğini, üçüncü tarafların katılımıyla ilgili konuların ABD ile yapılacak görüşmelerle netleşeceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "TRIPP için ortak Ermeni-Amerikan şirketi kurulacak"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet