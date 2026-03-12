Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Erbil Valisi: Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıda 6 Fransız askeri yaralandı

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Musul'un Mahmur bölgesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurdu.

Ali Makram Ghareeb  | 12.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Erbil Valisi: Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıda 6 Fransız askeri yaralandı

Kerkük

Yerel medyaya konuşan Hoşnav, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, "Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askeri yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını belirten Hoşnav, Peşmerge güçlerinden ise herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ta 6 Fransız askerin yaralandığını doğruladı

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

Irak'ta son 12 günde Haşdi Şabi mensubu 27 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Haşdi Şabi Kurulu tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart'tan bu yana Haşdi Şabi gücüne ait karargahları hedef alan 32 saldırı yapıldı.

Saldırıların Haşdi Şabi'nin Irak'taki çeşitli karargahlarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, bu saldırılarda Haşdi Şabi mensubu 27 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD hava kuvvetleri tarafından yapılan bu saldırılar şiddetle kınandı.

Bu saldırıların Irak'ın egemenliği ve güvenlik güçlerine yönelik alçakça bir müdahale olduğu belirtilen açıklamada, yapılanların şiddetle ret edildiği vurgulandı.

