Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,916.80
ETH/USDT
1,563.90
BTC/USDT
21,101.00
BIST 100
5,005.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta “Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul PPP Week Programı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 16.01.2023
Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Cakarta

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Açe'ye bağlı Singkil bölgesinin 40 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Depremde, can veya büyük çapta mal kaybı olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı

Benzer haberler

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzce'de depremde ağır hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor

Düzce'de depremde ağır hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Düzce'de hak sahibi depremzedeler için yapılacak konutlara yönelik çalışmalar sürüyor

Düzce'de hak sahibi depremzedeler için yapılacak konutlara yönelik çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet