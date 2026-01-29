Dolar
Dünya

Endonezya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Aybüke İnal Kamacı  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Endonezya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Ankara

Antara ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian, Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta ve sonrasında meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38'inin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Dian, sabah saatlerinden itibaren Cisarua ve çevresinde devam eden yağışların arama çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansının güncel verilerine göre, 155 kişinin toprak kaymasından etkilendiği, 27 kişinin ise hala kayıp olduğu biliniyor.

Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta bölgede toprak kayması meydana gelmişti.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

