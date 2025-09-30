Dolar
41.58
Euro
48.89
Altın
3,853.19
ETH/USDT
4,189.20
BTC/USDT
113,906.00
BIST 100
11,004.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nde Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi’nde konuşuyor Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Sidoarjo

Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet