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Dünya

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Filistin'i tanırsa İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, "Endonezya, İsrail'in Filistin'i tanıması durumunda İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıkça belirtmiştir." dedi.

Dilara Karataş  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Filistin'i tanırsa İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre Subianto, Endonezya'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Cakarta'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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İki devletli çözüm ve Filistin'in özgürlüğünün gerçek barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirten Subianto, İsrail'i Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmaya çağırdı.

Subianto, "Endonezya, İsrail'in Filistin'i tanıması durumunda İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıkça belirtmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Subianto, ayrıca Suudi Arabistan ile gelecek günlerde New York'ta Gazze konulu bir konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güneydoğu Asya turu kapsamında dün Vietnam'da temaslarda bulunmuştu.

Macron, Endonezya ziyaretinin ardından yarın Singapur'u ziyaret etmeyi planlıyor.

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