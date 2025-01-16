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Dünya

Elon Musk'ın Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etmesi istendi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden bir grup, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın AP Genel Kuruluna davet edilmesini istedi.

Selen Valente Rasquinho  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Elon Musk'ın Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etmesi istendi

Brüksel

43 milletvekili, AP Başkanı Roberta Metsola'ya gönderdikleri ortak imzalı mektupta Musk'ı Genel Kurula davet etmesini talep etti.

Davetin seçkin ve sembolik önemdeki konukları ağırlayarak AB'nin uluslararası arenadaki rekabet edebilirliğini artırma hedefi kapsamında olduğu belirtilen mektupta, Musk'ın çığır açan başarıları ve vizyonunun AB'yi yenilikçi teknolojilerin merkezi yapma konusunda fikir verebileceği kaydedildi.

Mektuba imza atan milletvekillerinin aşırı sağcı gruplara mensup olması dikkati çekti.

Musk ve Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin ilişkisi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk, son günlerde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Son olarak Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler Musk'ı ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

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