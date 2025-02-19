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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Elon Musk "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna katıldığını belirtti

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna, "100 puan" emojisiyle yanıt vererek bu değerlendirmeye katıldığını belirtti.

Salih Okuroğlu  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Elon Musk "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna katıldığını belirtti

Ankara

Amerikalı milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabından, bir kullanıcının "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor." paylaşımına yanıt verdi.

Yanıtında Elon Musk, "100 puan" emojisini kullanarak bu yoruma katıldığını ifade etti.

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