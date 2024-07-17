Elon Musk, SpaceX ve X'in merkezini California'dan Texas'a taşıyacak
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.
İstanbul
Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından geldi.
Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi.
Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.