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Dünya

Elon Musk, SpaceX ve X'in merkezini California'dan Texas'a taşıyacak

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıkladı.

Sercan İrkin  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Elon Musk, SpaceX ve X'in merkezini California'dan Texas'a taşıyacak Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

İstanbul

Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından geldi.

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX 'in California eyaletinin Hawthorne bölgesinde bulunan merkezini, Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını bildirdi.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a açıkça belirtmiş olduğunu aktardı.

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