Elon Musk, federal çalışanlara gönderilen e-postaların "yolsuzluğu saptamayı" amaçladığını belirtti
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanı Elon Musk, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postaların "yolsuzluğu saptamak" için gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Musk, tepki çeken e-postalara ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Hükümet bünyesinde çalışan çok sayıda insan o kadar az iş yapıyor ki çoğu zaman e-postalarını bile kontrol etmiyorlar. Bazen var olmayan ya da ölmüş kişilerin maaş aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musk, bu talebin yolsuzluğu doğrudan saptamak için iletildiğini belirtti.
Öte yandan Musk, e-posta uygulamasına tatmin edici yanıt verenlerin bulunduğunu, bu kişilerin terfi için değerlendirileceğini vurguladı.
Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması
Musk, X'teki paylaşımında, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.
Musk, uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetmişti.
Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.
Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.