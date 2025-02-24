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Dünya

Elon Musk, federal çalışanlara gönderilen e-postaların "yolsuzluğu saptamayı" amaçladığını belirtti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanı Elon Musk, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postaların "yolsuzluğu saptamak" için gönderildiğini bildirdi.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Elon Musk, federal çalışanlara gönderilen e-postaların "yolsuzluğu saptamayı" amaçladığını belirtti

Ankara

Musk, tepki çeken e-postalara ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hükümet bünyesinde çalışan çok sayıda insan o kadar az iş yapıyor ki çoğu zaman e-postalarını bile kontrol etmiyorlar. Bazen var olmayan ya da ölmüş kişilerin maaş aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musk, bu talebin yolsuzluğu doğrudan saptamak için iletildiğini belirtti.

Öte yandan Musk, e-posta uygulamasına tatmin edici yanıt verenlerin bulunduğunu, bu kişilerin terfi için değerlendirileceğini vurguladı.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Musk, X'teki paylaşımında, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Musk, uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetmişti.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

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