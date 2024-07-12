Dolar
33.03
Euro
36.03
Altın
2,413.98
ETH/USDT
3,136.00
BTC/USDT
58,139.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini ileri sürdü.

Dilara Zengin Okay, Ata Ufuk Şeker  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Elon Musk, AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü

Washington

AB Komisyonu'nun X'in karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini bildirmesine Musk'tan tepki geldi.

Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, bugün X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulguların şirkete gönderildiğini açıklamıştı.

Komisyon açıklamasında, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin sağlanmadığı aktarılmıştı.

Açıklamada, X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği, ön bulguların teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesilebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği bildirilmişti.

AB, Elon Musk'ın gizli sansür iddialarını reddetti

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın X ve diğer büyük platformlara davanın çözümüne yönelik taahhütler sunma imkanı verdiğini anımsatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi." ifadesini kullandı.

Komisyonun yasal prosedürlere uygun davrandığına işaret eden Breton, "Taahhüt verip vermemek size kalmış. Hukukun üstünlüğü prosedürleri bu şekilde işler. Mahkemede görüşürüz ya da görüşmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, Musk'ın AB'yi mahkemeye vereceği açıklamasına yanıt olarak "Nasıl istersen." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu NGS için türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması bizi ciddi manada rahatsız etmiştir
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Benzer haberler

Elon Musk, AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü

Elon Musk, AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü

AB, X platformunun kurallara uymadığı görüşünde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet