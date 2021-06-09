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Dünya

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi haline dönüştüren ilk ülke olarak tarihe geçti

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke oldu.

Sinan Doğan   | 09.06.2021
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi haline dönüştüren ilk ülke olarak tarihe geçti

Bolivar

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitcoin'in ülkede yasal hale gelmesini tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

Bukele, "Bitcoin yasası az önce nitelikli çoğunluk tarafından kabul edildi. Tarihi bir gün, 84 oydan 62'sini aldı." ifadesini kullandı.

Böylece El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söyledi.

Bukele, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde El Salvador'un dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşeceğini belirtmişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.


















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