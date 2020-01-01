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Dünya

El-Ezher: Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı

El-Ezher Üniversitesi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Husseın Mahmoud Ragab Elkabany,Çağrı Koşak   | 01.01.2020
El-Ezher: Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla baskın, 2019'da yapıldı

Kahire

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, fanatik Yahudilerin İsrail korumasında Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların 2019'da en yüksek düzeye ulaştığını açıkladı.

El-Ezher Üniversitesi Aşırılıkla Mücadeleyi Gözlemleme Birimi, 2019'daki gelişmelere dair yayımladığı raporda, "2019'da İsrail polisinin korumasında 30 bin 416 işgalcinin baskın yaptığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, rekor seviyeye ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün İsrail işgaline girdiği 1967 yılından bu yana, Mescid-i Aksa'ya yönelik en fazla ihlalin 2019'da yapıldığının vurgulandığı raporda, İsrail hükümetinin bu baskınları, siyasi çıkar güderek yaptığı ifade edildi.

Raporda, yapılanların "Siyonizmin işgal altındaki Filistin'i Yahudileştirme siyasetinin parçası" olduğu belirtilerek, "baskınların ve kademeli işgalin kabul edilemeyeceği"nin altı çizildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün 2019 yılında yaklaşık 30 bin fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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