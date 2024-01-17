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Dünya

Ekvador'daki operasyonlarda gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1753'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, "Silahlı İç Çatışma" hali ilan edilmesinin ardından gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1753'e yükseldi.

Sinan Doğan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Ekvador'daki operasyonlarda gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1753'e çıktı

Bogota

Hükümetten yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın talimatları doğrultusunda polis-asker müşterek operasyonlarının "kararlılıkla" devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan çete mensubu sayısının 1753'e çıktığı belirtilen açıklamada, 18 bin 108 operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü, 2 polisin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 645 silah, 664 kesici alet, 488 el yapımı patlayıcı madde, 406 araç ile 14 bin 727 merminin ele geçirildiği kaydedildi.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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