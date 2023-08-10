Dolar
27.04
Euro
29.71
Altın
1,917.77
ETH/USDT
1,851.60
BTC/USDT
29,598.00
BIST 100
7,600.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Villavicencio hayatını kaybetti

Ekvador’da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Zeynep Katre Oran  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Villavicencio hayatını kaybetti Fotoğraf: Rafael Rodriguez Mayel/AA

Kito

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali atandı
İzmir'de ana su borusu patladı
Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü, 27 işçi yaralandı

Benzer haberler

Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Villavicencio hayatını kaybetti

Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Villavicencio hayatını kaybetti

Güney Amerika'daki 8 ülkeden Amazon'daki ormansızlaştırmaya karşı mücadelede işbirliği

Esenyurt'ta tekel bayisindeki olaya ilişkin 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

TİKA, Ekvador'da çocuk hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yeniledi

TİKA, Ekvador'da çocuk hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesini yeniledi
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet