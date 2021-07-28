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Dünya, Koronavirüs

Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Ekvador'da 85 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 28.07.2021
Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Bolivar

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, düzenlediği basın toplantısında, 85 vakanın çoğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde ortaya çıktığını belirtti.

Entegre Güvenlik Servisi ile bir toplantı yapılacağını dile getiren Garzon, epidemiyolojik bakış açısıyla uzmanlardan görüş alınacağını ve durumun analiz edileceğini bildirdi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden kaygılanılıyor.

Ülkede salgının başından bu yana 480 bin 720 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 30 bin 797 kişi yaşamını yitirdi.



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Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
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