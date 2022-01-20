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Dünya

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Küresel tedarik zincirlerinden uzaklaşmak Almanya'nın GSYH'sini yüzde 10 düşürebilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), küresel tedarik zincirinden uzaklaşarak uluslararası üretimin Almanya'ya taşınmasının Alman ekonomisine yarardan çok zarar vereceğini belirtti.

Bahattin Gönültaş   | 20.01.2022
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Küresel tedarik zincirlerinden uzaklaşmak Almanya'nın GSYH'sini yüzde 10 düşürebilir

Berlin

Merkezi Münih'te bulunan Ifo'nun Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach ve Dış Ticaret Uzmanı Andreas Baur tarafından hazırlanan "Bir Günah Keçisi Olarak Küreselleşme? Koronavirüs Pandemisinde Uluslararası Tedarik Zincirleri" başlıklı çalışma yayımlandı.

Çalışmaya göre, Kovid-19 salgınında bozulan küresel tedarik zincirleri nedeniyle giderek daha fazla tartışılan uluslararası üretimin Almanya'ya taşınması Alman GSYH'sini yüzde 10 düşürebilecek.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerince dışarıda üretilen katma değerin bir kısmının Almanya'ya geri getirilmesinin, daha az rekabetçi faaliyetlerin ülkedeki katma değere karışımında aniden büyük paylar kazanması anlamına geleceğini belirtti.

Hesaplamalarının, başka hiçbir ülkenin benzer bir strateji izlemeyeceği veya karşılık olarak misilleme tarifeleri uygulamayacağı yönünde olduğunu aktaran Flach, "Bu nedenle tedarik zincirini ulusallaştırmanın olumsuz etkileri daha da yüksek olabilir." ifadesini kullandı.

Ifo Dış Ticaret Uzmanı Andreas Baur ise "Tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeye yönelik küresel bir eğilim olsaydı Alman ekonomisi için riskler gerçekten çok yüksek olacaktı. Daha sonra yurt dışında kullanılmak üzere Almanya'da ara malların üretimi, Alman katma değerine 600 milyar dolardan fazla katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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