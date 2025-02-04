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Dünya

Ege Denizi'nde, Haziran 2024’ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024’ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldiği. Ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem endişesiyle Santorini Adası'nı terk etti.

Ayhan Mehmet  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Ege Denizi'nde, Haziran 2024’ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldi Fotoğraf: John Liakos - AA

Gümülcine

Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 200’den fazla depremin kaydedildiği Santorini ve Yamurgi hattında, 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla sismik hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada son depremlerin 2011-2012 dönemindeki sismik aktivite ile benzerlik gösterdiği aktarılarak, mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceği vurgulandı.

Öte yandan Yunan basınında çıkan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

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