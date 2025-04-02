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Dünya

ECB yönetim kurulu üyesinden "parçalanmış ticaret enflasyonu körükleyebilir" uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Isabel Schnabel, küresel ticaretteki parçalanmanın dünya genelinde enflasyonu körükleyeceği ve ekonomik büyümeyi azaltacağı uyarısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
ECB yönetim kurulu üyesinden "parçalanmış ticaret enflasyonu körükleyebilir" uyarısı

Berlin

Schnabel'ın, Paris'te SciencesPo Üniversitesi'nde yaptığı "Avro Bölgesi'nde büyümenin canlanması" başlıklı sunumu ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, küresel ticaretteki ciddi aksaklıkların dünya genelinde enflasyonun birkaç puan yükselmesine neden olabileceğini belirten Schnabel, etkilerin azalmasının ise yıllar alacağına işaret etti.

Schnabel, küresel ticaretteki parçalanmanın ekonomik büyümeyi de önemli ölçüde azaltacağını vurgulayarak, "Ticaretin parçalanması ekonomik büyüme ve enflasyon için yapısal olarak zararlıdır." ifadesini kullandı.

Jeopolitik belirsizlik, korumacılık ve ekonomi politikasına ilişkin belirsizliğin arttığına dikkati çeken Schnabel, ABD'nin küresel ekonomideki rolüne işaret etti.

Isabel Schnabel, ABD'nin ticaret ve ekonomi politikalarının Avrupa'daki ekonomik kararları etkileyebileceğini kaydetti.

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