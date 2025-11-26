Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi: Türkiye'deki İtalyan yatırımları artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İtalyan firmaların Türkiye'ye ilgisinin artarak devam edeceğini gözlemlediklerini belirtti.

Barış Seçkin  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi: Türkiye'deki İtalyan yatırımları artacak Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin, siyasetten ticarete, savunma sanayindeki işbirliklerine kadar her alanda geliştiği bir dönemde, İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin yatırım ortamı ve sunduğu fırsatları İtalyan iş dünyasına aktaran Polat, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Polat, Türkiye ve İtalya'nın şu an stratejik ortaklık döneminde olduğunu belirterek, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sene başında yapmış olduğu resmi ziyaret çerçevesinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Giorgia Meloni'nin aslında çizmiş olduğu bir vizyon var." dedi.

Bu vizyon çerçevesinde Roma'ya iki günlük ziyaret yaptıklarını anlatan Polat, "Öncelikle hedefimiz tabii ki ülkemizin son dönemde, son 20 yılda yaşamış olduğu gelişmeleri, yatırım ortamını, hem teşvikler tarafında hem ticaret tarafında hem insan kaynağı tarafında Türkiye'nin sunmuş olduğu değerleri bir daha tekrar İtalyan yatırımcılara, İtalyan dostlarımıza anlatmak istedik. İki günlük yoğun bir programımız vardı. Birçok farklı sektörden firmalarla toplantılarımız oldu. Onları Türkiye'ye davet ettik." diye konuştu.

Türkiye ile İtalya arasında halihazırda 32 milyar dolarlık dengeli bir ticaret hacmi olduğunu dile getiren Polat, "Fakat bunun 40 milyara ulaşması gibi bir hedef de çizildi. Bunun yanı sıra İtalyan firmaların Türkiye'deki varlığına baktığımızda, 1600'ün üzerinde İtalyan firma var. Toplam yatırım tutarına da baktığımızda 5 milyar doların üzerinde bir toplam yatırım hacmi var." ifadelerini kullandı.

Polat, iki ülkenin daha fazlası için potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "İki ülkeyle ilişkilere baktığımızda aslında bunun potansiyelin çok da altında olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için daha fazla işbirliğinin, daha fazla ziyaretin olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile İtalya arasında belirli sektörlerin çok güçlü olduğunun altını çizen Polat, şöyle devam etti:

"Ziyaretlerimiz esnasında bunu fark ettik. Özellikle havacılık, savunma, enerji, lojistik, makina, altyapı ve turizm, gastronomi tarafında da oldukça ciddi fırsatlar var, işbirliği fırsatları var. Bu çerçevede İtalyan dostlarımızla ve şirketlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah her iki ülke için de kazan-kazan çerçevesinde bir sonuca ulaşacağımızı ümit ediyorum."

"İtalya'dan Türkiye'ye karşı ciddi bir teveccüh var"

"İtalya'dan Türkiye'ye karşı ciddi bir teveccüh var. Benzer bir şekilde aslında Türk firmalarının da İtalya'ya bir ilgisinin olduğunu görüyoruz." diyen Polat, İtalya'da iş insanlarının, turistlerin ve öğrencilerin ciddi varlık gösterdiğini bu seyahatlerinde gözlemlediklerini aktardı.

Polat, bunların her iki ülke arasında hem orta hem uzun vadede ciddi stratejik kazanımlar olduğunu vurgulayarak, "Bu durumun, her iki ülkenin ilişkisini geliştireceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda 2026 için öngördüğümüz, şimdiden adını koyduğumuz somut bazı hem yatırım bağlamında projeler ortaya çıktı hem de yine işbirliğine dair hem Türkiye'de, İstanbul'da hem de burada bazı etkinliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son dönemde gelişmekte olan teknoloji start-up ekosistemine yönelik verimli görüşmeleri olduğunu anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede de yine çok güzel görüşmelerimiz oldu. Her iki ülke hem fonlar tarafında hem de girişimler tarafında birbirini nasıl destekleyebilir. Bu konuda da çeşitli görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra İtalyan firmaların da Türkiye ilgisinin olduğunu görmüş olduk ve artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Biz de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak onları destekleyeceğiz."

