Dolar
18.61
Euro
19.17
Altın
1,757.62
ETH/USDT
1,257.50
BTC/USDT
16,750.00
BIST 100
4,553.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Düzensiz göç sorununda ilişkileri gerilen İtalya ve Fransa'nın liderleri görüştü

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Barış Seçkin   | 14.11.2022
Düzensiz göç sorununda ilişkileri gerilen İtalya ve Fransa'nın liderleri görüştü

Roma

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait gemileri acil sağlık koşulları haricinde İtalyan limanlarına yanaştırmak istememesi nedeniyle geçen hafta gerilen Roma-Paris ilişkisinde bugün üst düzey bir temas gerçekleşti.

Roma Quirinale Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mattarella ile Macron'un bu sabah bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilerek "Liderler, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem Avrupa Birliği'nde olmak üzere her alandaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını teyit etti ve bunun uygulamaya da yansıtılmasının gerekliliğini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Paris'teki Elysee Sarayı'ndan da aynı ortak açıklamanın yapıldığı belirtildi.

İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesinden gerilmişti

İtalya'nın, geçen hafta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre "seçerek" tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden birine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın "anlaşılmaz bir tercih" olduğunu kaydetmişti.

"İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Fransa'nın bu tepkisini, "anlaşılmaz, haksız ve agresif" olarak nitelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri öldü
Ağrı'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutlar için kura töreni
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu yürüyüşüne devam edecektir

Benzer haberler

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Düzensiz göç sorununda ilişkileri gerilen İtalya ve Fransa'nın liderleri görüştü

Fransa'da tıbbi laboratuvarların yüzde 95'inde greve gidildi

Paris'te ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi

Paris'te ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi
Pentatlonda 'engel parkuru' resmen kabul edildi

Pentatlonda 'engel parkuru' resmen kabul edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet