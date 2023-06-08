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Dünya

Dünyanın önde gelen şirketleri küresel ısınmayı azaltmak için çabalamıyor

Sürdürülebilirlik üzerine hazırlanan bir raporda, dünyada önde gelen şirketlerin büyük çoğunluğunun, son beş yıldır küresel ısınmaya katkıda bulunan aksiyonlarını azaltmak için neredeyse hiçbir girişimde bulunmadığına işaret ediyor.

Irmak Akcan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Dünyanın önde gelen şirketleri küresel ısınmayı azaltmak için çabalamıyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

Ankara

CNN’in haberine göre, sürdürülebilirlik üzerine çalışan veri tabanı "ESG Book"un hazırladığı rapor, dünyanın en büyük 500 şirketinden sadece yüzde 22’sinin küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmayı amaçlayan Paris Anlaşmasına uygun hareket ettiğini gösterdi.

Raporda, İngiltere, ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden piyasa değeri 10 milyar doların üstünde olan şirketlerin çevreye verdiği kirlilik araştırıldı.

Söz konusu şirketlerin yüzde 45'i ise küresel ısınmayı 2,7 derece arttıracak şekilde eylemlerini gerçekleştirdiği belirtilen raporda, bu "felaket düzeydeki ısınma"nın milyarlarca insanı tehlikeli sıcaklıklara maruz bırakabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca şirketlerin karbon emisyonları İngiltere, Hindistan ve AB’de 2018’den beri yeterli oranda artmadığını gösterdi.

Fosil yakıtlarına yapılan yatırımlar da sıfır emisyon hedefini zorlaştırıyor

Küresel ısınmaya karşı savaşın hızının artması gerekiyor

"ESG Book" yöneticisi Daniel Klier, yaptığı açıklamada, küresel ekonominin işleyişi değişmezse küresel ısınmanın önüne nasıl geçileceğini bilmediğini belirterek, "Verilerimiz çok açık bir mesaj veriyor: daha fazla aksiyon almalıyız ve bunu çabuk yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Klier, çevreyi korumaya dair daha sıkı yasaların getirilmesi, tüketici alışkanlıklarının değiştirilmesi ve yenilenebilir enerji teknolojisinin ilerlemesi günümüzdeki iklim krizini çözebilecek etkenlerden bazıları olduğunu açıkladı.

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