Dünyada Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının ilk teravih namazı, dünyadaki cami ve mescitlerde kılındı.
Ankara
Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazanı karşıladı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Müslümanlar, teravih namazını kılmak için tarihi Mustafa Paşa Camisi'ne akın etti.
Caminin dolması nedeniyle bazı Müslümanlar, teravih namazını soğuk havaya rağmen dışarıda kılarken, başkentteki diğer camilerde de yoğunluk yaşandı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da ilk teravih namazı, yapımı Türkiye tarafından üstlenilen, açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde kılındı.
Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar, Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri doldurdu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, ilk teravih namazını kılmak için başta tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere şehirdeki birçok camiye akın etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde teravih namazı kılınırken, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de ilk teravih namazı eda edildi.
Karadağ ve Hırvatistan'daki Müslümanlar da ramazanın ilk teravih namazında camilerde saf tuttu.
Rusya
Moskova Merkez Camisi'ndeki namaz öncesinde Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, ramazanın önemine ilişkin konuşma yaptı, dua okudu.
Daha sonra her yaştan çok sayıda Müslüman, camide saf tutarak teravih namazını eda etti.
Moskova'daki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'de de Müslümanlar saf tutarak teravih namazını kıldı.
Gürcistan
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, ramazanın gelişiyle ilk teravih namazı için Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.
Müslümanlar, "çift mihraplı cami" olarak bilinen Tiflis Cuma Camisi'ne gelerek ramazanın ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu.
Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Türkler ve Azerbaycanlıların yanı sıra farklı etnik kökenlerden Müslümanların bir araya geldiği camide ilk teravih namazı eda edildi.
Namaz, Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov'un ezan okumasının ardından kılındı.
Azerbaycan
Başkent Bakü'de camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı. Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.
Ürdün
Ülkenin dört bir yanında camileri dolduran Müslümanlar, teravih namazını coşkuyla eda etti.
Başkent Amman ve diğer kentlerde kılınan teravih namazı sonrası ramazan ayı münasebetiyle açık olan çarşılarda alışveriş hareketliliği görüldü.
Teravih namazı çıkışı AA muhabirine konuşan 44 yaşındaki İmad Ahmed, "Ramazan iyilik ve bereket ayıdır. Allah'tan temennimiz başka ramazanlara da kavuşmak." dedi.
Ürdünlü Haldun Mahmud da ramazan sevincini camilerde yaşadıklarını belirterek, "Ramazan rahmet ve güven ayıdır." diye konuştu.
Kerkük
Kentte kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan Müslümanlar teravih namazı için başta "Büyük Nur", "Tahsin Sorani", "Hacı Sabriye" ve "Avcı" olmak üzere camileri doldurdu.
Ramazanın ilk teravih namazı için Kerküklülerin ilk tercihi Büyük Nur Camisi oldu.
Yatsı ezanı ile birlikte camiye gelmeye başlayan Kerküklüler, yatsı namazı ve ilk teravih için saf tuttu.
Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, verdiği vaazda ramazan ayının rahmet, merhamet, ibadet ve paylaşım ayı olduğunu vurguladı.
Günahlardan arınma ve tövbe için ramazanın fırsat olduğunu dile getiren Hurşit, dünyada, bölgede ve Irak'ta barış için dua etti.
Libya
Ülkenin dört bir yanında camilere akın eden Müslümanlar ilk teravih namazını coşkuyla eda etti.
Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ülke genelindeki camilerde Gazze'de hayatını kaybeden ve evleri bombalanan Filistinliler için dualar edildi.
Trablus'un sembolik noktalarından Cezayir Meydanı'ndaki İslami Davet Camisi, başkentte Libyalıların yoğun olarak gittiği camilerden biri oldu.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm Libyalıların ramazan ayını tebrik etti.
Menfi, ramazan ayının tüm İslam aleminin birlik ve dayanışmasına, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine vesile olması temennisinde bulundu.
KKTC
Başkent Lefkoşa'daki en büyük cami olan Hala Sultan Camisi'nde vatandaşlar, ilk teravih namazı için saf tuttu.
Ülke genelindeki camilere akın eden Müslümanlar, namazın ardından ramazanın hayırlara vesile olması için topluca dua etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam dünyasının ramazanı büyük bir sevinç ve manevi hisle beklediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu ayda kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.