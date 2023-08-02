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Dünya

Dünyada 6,5 milyar insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı

Küresel nüfusun yüzde 81'ini oluşturan 6,5 milyardan fazla insanın, temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldığı tespit edildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun, Nuran Erkul Kaya  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Dünyada 6,5 milyar insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı

New York

ABD'de New Jersey eyaleti merkezli düşünce kuruluşu İklim Merkezi'nin (Climate Central) yayımladığı rapora göre, temmuzda insan kaynaklı iklim değişikliği dünya genelinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklara yol açtı.

İklim Değişikliği Endeksi (CSI) kullanılarak yapılan ve 200 ülke 4 bin 700 şehri kapsayan analize göre, küresel nüfusun yüzde 81'ini oluşturan 6,5 milyardan fazla insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı.

En az 2 milyar insan temmuzun her gününde iklim değişikliğinin etkisini çok güçlü hissederken, aşırı sıcak havaya maruz kalan insanların sayısı 3,5 milyara ulaşarak 10 Temmuz'da zirve yaptı.

Raporda, Meksika, ABD'nin güneyi ve güney Avrupa'da sıcak hava olaylarının yaşandığına işaret edilerek, Florida ve Karayipler, Orta Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri de iklim değişikliği nedeniyle aşırı temmuz sıcakları yaşayan diğer bölgeler olarak sıralandı.

Ekvator yakınında ve küçük adalarda yaşayanlar temmuz sıcaklıklarında insan kaynaklı iklim değişikliğinin olağanüstü güçlü etkisini yaşadı.

Mısır'ın İskenderiye, Bangladeş'in Dakka, Küba'nın Havana, Suudi Arabistan'ın Cidde, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Tampa şehrinin aralarında bulunduğu 870 şehirde en az 25 gün CSI seviye 3 veya üzerinde temmuz sıcağı yaşandı.

Her yıl binlerce insan ısıya bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, insan kaynaklı iklim değişikliği riskini azaltmak amacıyla ısı eylem planları gibi uyum çabalarının gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, kömür, petrol ve doğal gaz yakılmaya devam edildiği sürece CSI seviyeleri 1 ila 5 olan ısı olaylarının daha sık ve yoğun olmaya devam edeceği kaydedildi.

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