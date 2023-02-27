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Dünya

Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'deki sağlık altyapısı için 392 milyon dolarlık yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de sağlık altyapısının desteklenmesi için 392 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Mehmet Nuri Uçar   | 27.02.2023
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'deki sağlık altyapısı için 392 milyon dolarlık yardım çağrısı

İstanbul

DSÖ'nün Yemen Temsilcisi Edhem Abdulmunim, yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen, sağlık sisteminin potansiyel çöküşünü önlemek için uluslararası bağışçılardan ve diğer ortaklardan acil ve güçlü desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verdi.

Yemen sağlık sisteminin 12,9 milyon kişiye en temel hizmetleri sunmaya devam edebilmesini sağlamak için 392 milyon dolarlık yeni bir finansmana ihtiyaç duyduğunu belirten Abdulmunim, DSÖ liderliğinde sağlık için yapılan taahhüt fonlarının şu ana kadar yalnızca yüzde 3,5'inin temin edildiğini kaydetti.

Söz konusu desteğin sağlanmaması durumunda Yemen'de acil sağlık müdahalelerini sürdüremeyeceklerini vurgulayan Abdulmunim, "Bu nedenle bağışçıları Yemen halkına hayat kurtaran temel sağlık hizmetlerini sağlama çabalarımızı desteklemeye devam etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan ötürü hayatını kaybetti.

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