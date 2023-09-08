Dolar
26.85
Euro
28.76
Altın
1,921.94
ETH/USDT
1,630.70
BTC/USDT
25,840.00
BIST 100
8,340.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
logo
Dünya

Dünya nüfusunun yüzde 48'i, haziran-ağustos döneminde aşırı sıcaklara maruz kaldı

Dünya nüfusunun yüzde 48'ini oluşturan 3,8 milyardan fazla insan, haziran-ağustos döneminde, en az 30 gün boyunca yüksek ve aşırı seviyelerde sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Dünya nüfusunun yüzde 48'i, haziran-ağustos döneminde aşırı sıcaklara maruz kaldı

Ankara

İklim Merkezinin yayımladığı ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki günlük sıcaklıklar üzerindeki etkisini ölçen İklim Değişikliği Endeksi'ne göre, Haziran 2023, "tüm zamanların en sıcak haziran ayı" olarak tarihe geçti, "kuzey yarım kürede kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimi" yaşandı.

Kuzey yarım kürede tehlikeli sıcak hava dalgalarına yol açan rekor seviyedeki yaz sıcaklıkları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika'da orman yangınlarını tetikledi.

Dünya nüfusunun yüzde 48'ini oluşturan 3,8 milyardan fazla insan, haziran-ağustos döneminde, en az 30 gün boyunca yüksek ve aşırı seviyelerde sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı.

En az 1,5 milyar insan, iklim değişikliğinin şiddetli etkisi altında kalarak, bu dönemde her gün yüksek ve aşırı seviyede sıcaklıklara maruz kaldı.

Küresel ölçekte en şiddetli sıcaklıkların yaşandığı 16 Ağustos'ta 4,2 milyar insan, sıcak havanın etkisi altında kaldı.

Endeks sıcaklıkları 5 seviyede inceledi

İklim Değişikliği Endeksi, haziran-ağustos dönemini inceleyip sıcaklık seviyesini 1'den 5'e kadar numaralandırdı.

Endekste, 1 ve 2'inci seviyeler "normal sıcaklık" olarak tanımlanırken, 3 ve üzeri seviyeler "çok güçlü ve aşırı sıcaklıklar" olarak nitelendirildi.

Endekse göre, dünya genelinde 79 ülkede, bu dönemde "çok güçlü ve aşırı sıcak" anlamına gelen 3 ve üzeri değerde sıcaklık gözlendi.

Dünyanın pek çok yerinde haziran-ağustos dönemine kadar rekor seviyede tehlikeli sıcaklar yaşandı.

Az gelişmiş ülkeler daha çok ısındı

Az gelişmiş ülkelerin, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 ülkelerine kıyasla aşırı sıcakları yaklaşık 3 kat daha fazla yaşadığı tespit edildi. Bu ülkeler, söz konusu dönemde 47 gün boyunca 3 ve üzeri seviyede aşırı sıcakları yaşarken, gelişmiş G20 ülkelerinde bu sayı yalnızca 17 günle sınırlı kaldı.

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, en çok aşırı sıcaklık yaşanan ülkeler olarak 65 gün boyunca aşırı sıcaklara maruz kaldı.

G20 ülkeleri, toplam sera gazı emisyonunun yüzde 73'ünü oluştururken, az gelişmiş veya gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, toplam küresel sera gazı emisyonlarının sadece yüzde 7'sini oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Asıl hedefimiz yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak
Trakya'da göçmen kuşların akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruldu
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme
İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde azalacak

Benzer haberler

Dünya nüfusunun yüzde 48'i, haziran-ağustos döneminde aşırı sıcaklara maruz kaldı

Dünya nüfusunun yüzde 48'i, haziran-ağustos döneminde aşırı sıcaklara maruz kaldı

İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor

Aşırı sıcaklar ve kuraklık Trakya'da bal verimini düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet