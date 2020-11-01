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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Macron'u özür dilemeye çağırdı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Ondan, Hazreti Muhammed'den ve tüm Müslümanlardan özür dileme cesaretini göstermesini bekliyoruz." dedi.

Gülşen Topçu   | 01.11.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Macron'u özür dilemeye çağırdı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, İslam karşıtı söylemlerinden ötürü hem Hazreti Peygamber'den hem Müslümanlardan özür dilemeye çağırdı.

Karadaği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, "sözlerinin İslam dünyasında yanlış anlaşıldığına dair ifadelerinin" ılımlılık yönünde atılmış bir adım olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

"Macron'un (Al Jazeera'daki) sözleri, ilk açıklamalarıyla Müslümanların kalbinde açtığı yarayı tedavi etmeye yetmez. Ondan, Hazreti Muhammed'den ve tüm Müslümanlardan özür dileme cesaretini göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullanan Karadaği, Macron'dan İslam ve kutsal değerlere hakaretin suç sayılmasını sağlayacak kanunlar çıkarmasını istedi.

Macron, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini kaydetmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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