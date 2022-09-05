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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'daki cami yangınını 'terörist saldırı' olarak nitelendirdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'da Rambouillet Camisi'ndeki yangını, "terörist bir saldırı" şeklinde nitelendirerek, olayı kınadı.

Çağrı Koşak   | 05.09.2022
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'daki cami yangınını 'terörist saldırı' olarak nitelendirdi

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Yvelines kentinde kundaklandığı düşünülen Rambouillet Camisi'nin yanarak kullanılmaz hale gelmesine tepki gösterildi.

"Paris'in banliyösündeki camiye yapılan ırkçı terörist saldırı, mukaddes değerlere karşı yapılan iğrenç bir suçtur." ifadelerine yer verilen açıklamada, olaydan "ırkçı teröristlerin" sorumlu olduğu vurgulanarak, "terörün terörü beslediği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Fransız makamlarına camileri saldırılara karşı koruma ve ülkede artan İslam karşıtı eylemlere engel olma çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Yvelines'te 2009'da geçici olarak bir çadır içinde kurulan camide 3 Eylül'de gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Kundaklandığı düşünülen cami kullanılamaz hale gelirken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Rambouillet Camisi'ndeki yangın için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Aşırı sağın ve İslamofobik saldırıların artışa geçtiği Fransa'da son bir yılda çok sayıda camiye saldırı düzenlenirken, bazı camiler kundaklandı.

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