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Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir

Afrika'nın doğusunda Madagaskar ve Mozambik'i ikinci kez etkisi altına alması beklenen Freddy Kasırgası'nın tarihin en uzun süren kasırgası olabileceği bildirildi.

Tufan Aktaş  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Dünya Meteoroloji Örgütüne göre Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir

İstanbul

Dünya Meteoroloji Örgütünden (WMO) yapılan açıklamada, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı ve 3 gün sonrasında Mozambik'i vuran kasırganın halen etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Madagaskar ve Mozambik'te şiddetli yağış ve sele yol açan kasırga nedeniyle en az 21 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada kasırganın binlerce kişiyi de yerinden ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Freddy'nin 1994'te Orta Pasifik'te 31 gün süren John Kasırgası'nın ardından en uzun süren kasırga olabileceği vurgulandı.

Kasırgadan Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Mozambik'te yetkililer, ilk önce sahil bölgelerini etkisi altına alacağı, daha sonra ülkenin iç bölgelerine doğru ilerleyeceği tahmin edilen kasırga nedeniyle ikinci kez alarm konumuna geçerek yeni tedbirler aldıklarını duyurmuştu.

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