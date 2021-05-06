Euro
10.01
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,814.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı vakaların en çok görüldüğü 2. ülke konumunda olan ve son haftalarda virüse bağlı ölü sayısında hızlı artışların görüldüğü Hindistan'a dünyanın dört bir yanından yardım geliyor.

Şeyma Uzundere   | 06.05.2021
Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor Fotoğraf: Imtiyaz Khan/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Hindistan'a tıbbi ekipman ve ilaç yardımında bulundu. Hafta sonu, yaklaşık 300 tonluk yardım malzemesini taşıyan 25 uçak Yeni Delhi Havalimanı'na iniş yaptı.

Hükümet yetkilileri, söz konusu yardımların ülkeye ulaşmasına rağmen hızlı ve etkili şekilde dağıtımının sağlanamadığına ilişkin eleştirilerin odağında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkeye ulaşan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve yardımların 31 eyalette yaklaşık 38 kuruma gönderildiğini belirterek, herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan, yardımların salgından en çok etkilenen bazı eyaletlere ulaşmadığına ilişkin haberler basına yansıdı.

Özel hastane yöneticileri, yardımların nerede dağıtıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın Hindistan direktörlerinden Pankaj Anand da yardımların akıbetine ilişkin kimsenin net bilgisi olmadığını söyledi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 2. ülke konumunda olan Hindistan'da son 24 saatte 412 bin 262 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi
Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor

Benzer haberler

Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor

Dünya, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'a yardım ediyor

Hindistan'da Müslüman sivil toplum örgütleri çeyiz geleneğine ve lüks düğün törenlerine karşı tek ses oldu

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Japonya'dan Kovid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe

Japonya'dan Kovid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe
Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı

Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum cihazı eksikliğine bağlı Kovid-19 kaynaklı ölümler 'soykırımdan farksız'

Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum cihazı eksikliğine bağlı Kovid-19 kaynaklı ölümler 'soykırımdan farksız'