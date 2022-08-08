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Dünya

Dünya Bankasından Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman desteği

Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 08.08.2022
Dünya Bankasından Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman desteği

Washington DC

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, finansman paketinin ABD tarafından sağlanan 4,5 milyar dolarlık hibeden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hükümetinin devam eden savaşın neden olduğu acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla "Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi" kapsamında 4,5 milyar dolarlık ek finansmanın sağlanacağı aktarıldı.

Ek finansmanın, hükümetin ulusal ve bölgesel düzeylerde temel işlevlerini yerine getirmesi için idari ve hizmet sunum kapasitesinin sürdürülmesine katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna hükümetine, savaşın sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmede ülke vatandaşlarının refahı için gerekli olan sosyal ödemeleri, sağlık hizmetlerini ve emekli maaşlarını karşılamada yardımcı olacağı ifade edildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin, Ukrayna'daki yaşam koşullarının ve yoksulluğun daha da kötüleşmesini önlemek için sağlık, eğitim ve sosyal koruma dahil olmak üzere devlet hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Malpass "ABD'ye ve ortaklarımıza hızlı destek mekanizmalarımız aracılığıyla sürekli destekleri ve Ukrayna halkını büyük ölçüde destekleyecek cömert bağışları için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası, haziran ayında da Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirmişti.

Banka, temel devlet hizmetlerinin devamlılığını desteklemek, savaşın insani ve ekonomik etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanını seferber etmişti.

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