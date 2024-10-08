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Dünya

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, nüfus ve küresel gerginlikler gibi yapısal zorlukların etkisiyle Çin'in ekonomik büyüme hızının yavaşlayarak bu yıl yüzde 4,8'den gelecek yıl yüzde 4,3'e düşeceğini öngördü.

Dilara Zengin Okay  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor

Washington DC

Dünya Bankası, emlak piyasasındaki kalıcı zayıflık, düşük tüketici ve yatırımcı güveni ile yaşlanan nüfus ve küresel gerginlikler gibi yapısal zorlukların etkisiyle Çin'in ekonomik büyüme hızının yavaşlayarak bu yıl yüzde 4,8'den gelecek yıl yüzde 4,3'e düşeceğini öngördü.

Banka, Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerine ilişkin raporunu, "İşler ve Teknoloji" başlığıyla yayımladı.

Raporda, gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin, bu yıl dünyanın geri kalanından daha hızlı büyümeye devam ettiği ancak büyüme hızının pandemi öncesine kıyasla daha yavaş olduğu aktarıldı.

Bankanın raporunda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölgenin en büyük ekonomisi Çin'in emlak piyasasındaki kalıcı zayıflık, düşük tüketici ve yatırımcı güveni ile yaşlanan nüfus ve küresel gerginlikler gibi yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, ülkenin ekonomik büyüme hızının yavaşlayarak bu yıl yüzde 4,8'den gelecek yıl yüzde 4,3'e düşmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, Çin'deki son mali desteğin kısa vadeli büyümeyi artırabileceği ancak uzun vadeli büyümenin daha derin yapısal reformlara bağlı olacağı kaydedildi.

Çin'in büyümesinin otuz yıldır komşularına faydalı şekilde yansıdığı ancak bu ivmenin boyutunun artık azaldığı belirtilen raporda, bu nedenle bölgenin uzun süredir ertelenen daha derin reformları hayata geçirerek büyümenin iç dinamiklerini güçlendirmesinin gerekeceği vurgulandı.

Bölgenin Çin'de yavaşlayan büyümenin yanı sıra değişen ticaret ve yatırım ile artan küresel politika belirsizliği gibi zorluklarla da karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen raporda, ABD ile Çin arasındaki son ticari gerginliklerin, Vietnam gibi ülkelerin küresel değer zincirlerindeki rollerini derinleştirmeleri için fırsatlar yarattığı aktarıldı.

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