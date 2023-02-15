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Dünya

Dünya Bankası Başkanı David Malpass görevinden ayrılıyor

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma niyetini açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 15.02.2023
Dünya Bankası Başkanı David Malpass görevinden ayrılıyor

New York

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Başkan Malpass'ın icra direktörleri kuruluna 30 Haziran'daki mali yılın sonuna kadar görevinden ayrılma niyetini bildirdiği kaydedildi.

Malpass'ın görev süresi boyunca, ekonomik büyümeyi artırmak, yoksulluğu azaltmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve hükümetin borç yükünü azaltmak için daha güçlü politikalar aramaya odaklandığı vurgulanan açıklamada, son 4 yılda Dünya Bankası Grubunun küresel krizlere hızlı bir şekilde yanıt verdiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkeler ciddi mali baskı altındayken Malpass'in, sürdürülemez borç döngülerini kırmak için borç indirimi de dahil olmak üzere destekleyici politikaları tartışmak üzere dünya liderleriyle sık sık bir araya geldiği anımsatıldı.

Malpass'ın liderliğinde Dünya Bankası Grubunun gelişmekte olan ülkelere sağladığı iklim finansmanını ikiye katlayarak geçen yıl 32 milyar dolarlık rekor bir rakama çıkardığı vurgulanan açıklamada, Malpass'in Bankayı AAA kredi notunu desteklemek için sağlamlaştırılmış finansmanla bırakacağına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malpass, dünyanın önde gelen kalkınma kurumunun başkanı olarak hizmet etmenin bir onur olduğunu belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş krizlere Dünya Bankasının hız, ölçek, yenilik ve etkiyle yanıt vermesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Malpass, Bankanın temelde güçlü, mali açıdan sürdürülebilir ve acil küresel krizler karşısında kalkınma etkisini artırmak için iyi bir konumda olduğuna işaret ederek, bunun sorunsuz görev değişimi için bir fırsat olduğunu aktardı.

Son 4 yılın kariyerinin en anlamlı sürelerinden olduğunu belirten Malpass, Dünya Bankası çalışanları ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malpass'a Dünya Bankası Başkanı olarak verdiği hizmet ve sorunsuz geçiş taahhüdü için teşekkür etti.

Malpass'ın görev süresi boyunca Dünya Bankasının kaydettiği ilerlemeden bahseden Yellen, "ABD, bir sonraki Dünya Bankası Başkanı için şeffaf, liyakate dayalı ve hızlı bir adaylık süreci yürütülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

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