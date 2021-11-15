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Dünya

DSÖ: Yemenli çocukların yüzde 75'i yetersiz beslenmeden muzdarip

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemenli çocukların yüzde 75'inin, yetersiz beslenme sıkıntısı çektiğini duyurdu.

Hacer Başer   | 15.11.2021
DSÖ: Yemenli çocukların yüzde 75'i yetersiz beslenmeden muzdarip

Yemen

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in 30 milyon nüfusundan 16,2 milyonunun gıda güvenliğinden yoksun olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yemenli çocukların yüzde 75'i yetersiz beslenmeden muzdarip." ifadesine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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