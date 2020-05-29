Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

Dünya Sağlık Örgütü ve 37 ülke Kovid-19 karşı mücadelede aşı, test, tedavi ve diğer sağlık teknolojilerinin tüm dünyanın erişimine açık olmasını sağlayacak "Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu'nun (C-TAP)" kurulması için girişim başlattı.

Bayram Altuğ   | 29.05.2020
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında girişime ilişkin bilgi verdi.

Ghebreyesus, Kovid-19 teşhis, tedavi ve önleme araçlarına tüm insanlığın erişim sağlaması gerektiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü, virüse karşı bilimin sunduğu imkanlardan tüm insanlığın dayanışma içinde ortak olarak yararlanması gerektiği vurgusu yaptı.

C-TAP aracılığıyla etkili terapötik (tedavi edici) ürün geliştiren şirketleri veya hükümetleri, kayıt altına alacakları patentleri "İlaç Patent Havuzu"na sunmaya davet eden Ghebreyesus, başlattıkları yeni girişimle salgına ilişkin bilimsel bilgi, veri ve fikri mülkiyet haklarının ortak bir havuzda eşit şekilde paylaşılmasının amaçlandığını aktardı.

Girişime öncülük eden Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ise "Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu, tüm insanlığın en yeni ve en faydalı bilimden faydalanmasını sağlayacaktır. Aşılar, testler, teşhisler, tedaviler ve diğer kilit araçlar kamu malları olarak evrensel boyutta erişime açık olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Küresel aktörler girişime katılmadı

Girişime, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD gibi G20 ülkeleri henüz katılmadı.

Bununla beraber, şu ana kadar Arjantin, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Brezilya, Butan, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvador, Mısır, Honduras, Endonezya, Lübnan, Lüksemburg, Malezya, Maldivler , Meksika, Moğolistan, Mozambik, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Peru, Portekiz, Saint Vincent ve Grenadinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Hollanda, Doğu Timor, Uruguay ve Zimbabve gibi ülkeler ortak girişim için imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Benzer haberler

DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

ABD'den 'Kovid-19 salgını için küresel soruşturma acilen başlatılsın' çağrısı

73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için 'küresel soruşturma' kararı

Trump: DSÖ kendine çekidüzen vermeli

Trump: DSÖ kendine çekidüzen vermeli
AB'den Trump'ın DSÖ fonlarına ilişkin açıklamasına tepki

AB'den Trump'ın DSÖ fonlarına ilişkin açıklamasına tepki
ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 'esaslı reform' için 30 gün süre

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 'esaslı reform' için 30 gün süre